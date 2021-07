Thierry DEGEORGES

Après un parcours de Direction Commerciale, Marketing et de Développement international pour différentes PMI, j'ai créé une l'entreprise Number One en 2007, dédiée au contrôle d'accès en BtoB.

Ensuite, j'ai co-fondé Eleadore-Kerala Nature, spécialisée dans l'importation d'Inde et la distribution de cosmétiques ayurvédiques, activité cédée en 2014

Début 2015 j'ai cofondé Definergy spécialisée dans les services et conseils en économie d'énergie, cédée en 2017;

Fin 2015, j'ai repris en partenariat deux marques de cosmétiques, société Coskap, dont je suis devenu seul Gérant en mars 2017



Ancien élu de la CCI-Chambre de Commerce de Nantes-St Nazaire - 2011/2016

Spécialisations : Développement produits et concepts innovants; partenariats internationaux customisation de produits, sourcing.



Mes compétences :

PMI

Innovation

Négoce

Import-export

Manufacturing

Cosmétiques bio