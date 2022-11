11 ans d’expérience en conception et mise en service de systèmes électriques à base de générateur, convertisseur, moteur, transformateur, tableaux de distribution. Sens du terrain et fortes capacités d’analyse et de troubleshooting de ces systèmes en environnements Marine/Offshore, Oil&Gas et Métallurgie.



Mes compétences :

Contrôle commande

Électronique de puissance

Électrotechnique

Mise en service