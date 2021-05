Laurent JOUVEAUX

Management des équipes administratives et financières

Management transversal : projets, organisation.

Management des cycles : Budget / Prévisions / Réalisations

Expert Contrôle de Gestion

Expert Systèmes d'Information associés : SAP - Sage X3 - BaaN IV

Comptabilités Générale / Auxiliaire / Analytique

Pilotes sur plusieurs projets IT et Systèmes de chiffrage

Pilotage des performances opérationnelles : industrielles, amélioration continue, organisations.



Industrie manufacturière

Groupes internationaux cotés / familiaux / PME.

Automobile / Production Série / Production à l'affaire

International avec nombreux séjours : Allemagne, Espagne, Chine, Royaume Uni, Italie



Anglais courant

Comité de Direction / Mission temporaire en tant que Directeur Général



Mes compétences :

Direction générale

Fiscalité

Gestion

Comptabilité

Budgétisation

Management des performances