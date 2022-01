Laurent KATZANEVAS

Depuis 23 ans, j'exerce mes compétences commerciales dans divers secteurs d'activités plus particulièrement l'agroalimentaire et la marque distributeur auprès des grandes centrales de distributions européennes depuis 10 ans.



Suite à mon expérience dans le Groupe Lemoine, je recherche un nouveau challenge commercial au service de votre entreprise, une nouvelle équipe à faire grandir, et de nouveaux clients à convaincre de progresser en partenariat avec vous.

Immédiatement disponible, je suis à votre disposition pour vous rencontrer.

Laurent



Mes compétences :

Business development

Management commercial