Laurent KIRCHHOFFER

Une formation technique robuste (Ingénieur Chimiste, Master de Chimie et Maîtrise de Chimie-Physique). Une expérience forgée auprès de leaders des dispositifs médicaux et des biens de grande consommation. Des résultats prouvés sur de grandes marques (Durex®, K-Y®, Clearasil®, Vanish®, Finish® et Strepsils®). Un parcours professionnel réellement international (6 pays d'Europe et d'Asie du Sud-Est). Des valeurs centrées sur la collaboration, la transparence et l'esprit d'initiative



Mes compétences :

Formulation

Chimie

Produits de grande consommation

Innovation produit

Management d'équipes

R & D

Management de projets