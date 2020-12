Laurent LAMANNE

J'interviens sur les sujets RH, finance, gestion, organisation, services généraux…

 + de 15 années d’expérience professionnelle

 Gestion financière,ressources humaines, gestion de projet

 Master Ecole de commerce EUROMED Marseille

 Connaissance du secteur transport maritime, du secteur associatif et du BTP



Mes compétences:

1 Finance/Gestion/Compta Administration :

Contrôle de gestion, analyse financière, établissement de budget, suivi de trésorerie.

Mise en place de tableaux de bord, pilotage d’activité.

Comptabilité, établissement des comptes annuels, recouvrement des créances, déclaration de TVA.

Achat et négociation de prestations diverses, gestion des notes de frais, reporting, interface avec la direction et les différents services



2 Management et gestion RH Juridique/ Droit:

Recrutement, gestion des carrières et des emplois.

Entretien annuel, gestion des litiges, conseils et soutien les responsables d’équipes.

Droit du travail, droit social, veille juridique

Mise en place d’un CE : nouveau logiciel de gestion, prévisionnel, gestions des budgets.

Fédérer une équipe autour d’un projet. En relation avec les experts du CE (comptabilité, CHSCT)



3 Développement et animation d’un réseau :

Définition d’une stratégie commerciale, mix marketing, définition de la politique tarifaire. Animation d’un réseau d’agences en France et à l’international,

Etude de la concurrence analyse et étude de marché, suivi des objectifs commercial Négociation commerciale et visite client à l’international, réponse à des appels d’offres

Connaissance des incoterms, des règles douanières, des moyens de paiement à l’international



Mes compétences :

Gestion

Ressources humaines

Comptabilité

Adaptabilité

Services généraux

Polyvalence

Rigueur

Organisation

Prospection