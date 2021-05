Laurent LAVOCAT

Riche d’un parcours professionnel très opérationnel de près de 20 ans, fortement impliqué à répondre aux enjeux économiques et managériaux des entreprises, j'en dirige et accompagne le développement quel que soit le secteur d'activité. En effet, en ma qualité de Directeur de centre de profits (Directeur de Département, Directeur Technique puis des Opérations d’un réseau, Directeur Général), j’ai notamment contribué à la structuration des organisations afin d'en accroître l'efficience. Malgré un contexte socio-économique parfois difficile mais fort des expériences managériales et de terrain acquises en France ainsi qu’à l’étranger, j’ai su construire naturellement un climat de confiance ; tant avec mes collaborateurs, les IRP, qu’avec nos clients.



Animé par la performance, les challenges, l’atteinte d’objectifs ambitieux et la cohésion d'équipe, je privilégie un management orienté "culture du résultat" et toujours adapté aux situations. Augmenter la richesse de l'entreprise passe aussi par le développement des talents de ses collaborateurs.



Ayant évolué au sein de grands groupes internationaux aux cultures d'entreprises très différentes mais aussi dans des PME familiales, ces expériences me confèrent aujourd'hui une bonne capacité d'adaptation et des aptitudes à travailler dans tous types de structures et d'organisations.



Spécialités : | Management | Analyses du P&L | Business development | Technique | Gestion de projet | Construction | Accompagnement du changement | Maintenance | Gestion de crise | Relations IRP | Amélioration continue |



Mes compétences :

Stratégie d'entreprise

Management opérationnel

Direction de centre de profits

Stratégie de communication

Management

Gestion de crise

Microsoft Office

AutoCad

Adobe CS6

Développement commercial

Gestion de projet

Audit

Budgets & Budgeting

Project Management