Laurent LEROY

Bonjour,

Je suis depuis novembre 2012 , à un poste de Directeur adjoint au sein d'un service techniques d'une ville de 8000 habitants.

J'œuvre depuis 15 ans dans la fonction public territoriale à différents postes de responsabilités et dans divers types de collectivités. Du monde HLM, à celui des Mairies, en passant par des Conseils Généraux, me voici revenu à ce que je préfère : gérer, solutionner, aider, concevoir et échanger .

Comme ma vie professionnelle , ma vie personnelle est emplie d'activités écletiques , sports, arts, culture.....

Curieux de la vie et d'apprendre en permanence, je compte sur ce site pour échanger nos experiences, nous entraîder, nous connaître et peut être qui sait un jour se rencontrer au hasard de formations, salons, expos,.....



Mes compétences :

Gestion de projet

Maîtrise d'ouvrage

Conception fonctionnelle

Organisation d'entreprise

Maitrise d'oeuvre

Management

Marchés publics

Formateur