Laurent LETELLIER

Mes points forts : 16 ans d'expérience dans la vente, des bonnes connaissances du marché des FAI et de la téléphonie mobile, mon savoir technique en informatique et multimédia, des capacités de gestion et d'organisation forgées par de multiples enseignes.



Mes compétences :

Utilisateur Apple

Bonne maîtrise de la photographie reflex

Maîtrise de l’outil informatique

Apple Product Professionel

Gestion de système domotique (eedomus)

Pilote de drone

Utilisateur Final Cut Pro X

Formateur apple

Expert en multimédia