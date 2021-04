Laurent LIORÉ

Nous sommes une Entreprise Française Créée en 2010 vendant aux Entreprises et Particuliers du Matériel Audiovisuel au meilleur Prix. Nous avons commencé notre activité en vendant des Lampes de Vidéoprojecteur et avons élargi notre offre afin de répondre à des besoins audiovisuels dans leurs intégralités (Audit, conseil, chiffrage, distribution, déploiement et formation).

Ils nous font confiance : le secteur public L’Éducation Nationale - L’Armée - SNCF RÉSEAU - La Poste, le secteur privé : PME /PMI (Agences de Voyages - Agences Immobilières, Sociétés Audiovisuelles et bien sûr toujours à l’écoute des Particuliers).

Nous travaillons avec historiquement les 4 plus grands grossistes audiovisuels de France.