Fabienne LIORET

Attirée depuis toujours par la relation clients et le domaine commercial, j'y travaille depuis 20 ans, de la fonction ADV à la fonction commerciale terrain dans des domaines variés. Depuis maintenant 15 ans, je suis positionnée dans le secteur de l'Industrie et plus précisément la plasturgie, poste plus technique et plus terrain.



Le début de ma carrière m'a permis de découvrir le monde de la SSII en lien avec le marché à terme de la Bourse de Paris dans des fonctions d'Assistanat commercial, puis dans un poste commercial avec plus d'envergure au sein de l'Industrie, dans une société de fabrication par injection plastique de packaging de produits cosmétiques de luxe (Clients : LVMH (DIOR, GUERLAIN, KENZO, GIVENCHY), L'OREAL, CARTIER, SHISEIDO, YSL, INTERPARFUMS...) et ce, pendant plus de 10 ans.



J'ai ensuite fait le choix de m'orienter pendant 5 années, vers la prestation de services en proposant aux entreprises industrielles, des profils techniques spécifiques (Techniciens, chefs de projet, metteurs au point...). Mon activité consistait à recruter les profils adaptés aux demandes de nos clients de l'industrie plastique et de tout mettre en oeuvre pour une pleine réussite des missions confiées.



Actuellement, je poursuis mon aventure commerciale, dans un poste toujours terrain, au plus près des demandes clients.



