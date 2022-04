Gilles MARTIN

Mon expérience et ma compréhension des enjeux du monde de la santé, de ses contraintes opérationnelles et budgétaires me permettent aujourd'hui de piloter au quotidien une structure medico sociale car je dispose d'une forte compétence en pilotage ou direction de projets et en systèmes d'information de santé et en structures de coopération régionales de santé, maîtrisant l'ensemble des aspects de l'AMOA, de la MOE et des marchés publics.



Des compétences que j'ai acquises en définissant et en mettant en oeuvre le schéma directeur du système d'information de plusieurs établissements et en réalisant la création puis la mise en place d'un groupement de coopération sanitaire régional (GCS).



Mes compétences :

Direction de projets

Analyse et rédaction de schéma directeur de systèm

Pilotage d'équipe