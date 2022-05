Nathalie TRUMEAU-LEMER

Assistance à maîtrise d'ouvrage.

Secteur santé



«Mon parcours professionnel s’articule autour de l’amélioration de la performance des organisations : j’accompagne les directions métier dans leurs projets de transformation par la refonte de leurs processus et de leur système d’information.

J’ai développé mon expérience sur l’analyse des besoins, la validation des applications et l’accompagnement du changement.

Reconnue pour mes qualités relationnelles et organisationnelles, on apprécie également mon aisance rédactionnelle. »



Mes compétences :

Gestion de projet

Maîtrise d'ouvrage

Rédaction

AMOA

Industrie pharmaceutique

Santé