Je suis certifié Coach de Vie Personnelle et de Vie Professionnelle, diplômé Praticien énergéticien dans la relation d'aide et du Mieux-être, et Formateur.



Pour enfants, adolescents, adultes, couples, séniors et entreprises



Vous pouvez me joindre au 06 78 06 98 51 à Châtel St Germain qui est à 10 mn de Metz (parking gratuit).



Une écoute bienveillante et un accompagnement centré solutions et actions vous permettront de trouver de meilleures solutions à vos difficultés.



1) COACHING de VIE PERSONNELLE

Pour conflits, crises de couple, séparations, difficultés de relations parents enfants, de problèmes de vie relationnelle, de deuil, de maladie...

Êtes vous bloqués, coincés, envahis par une sensation de mal-être, ou d'insatisfaction en couple, en famille, au travail, dans la vie sociale ?

Voulez vous développer la confiance en vous ?

Voulez vous gérer votre stress et vos émotions ?

Voulez vous mieux communiquer avec votre conjoint, vos enfants, vos proches ?



2) COACHING de VIE PROFESSIONNELLE

Accompagnement au changement pour entreprises TPE, PME, dirigeants, managers, équipes, professions libérales, sportifs, artistes.



Voulez vous faire passer votre activité, votre entreprise à un niveau supérieur face à l'interrelation constante des difficultés de vos vies personnelles et de vos vies professionnelles, des situations et des relations où vous devez faire en permanence des compromis et des conciliations ?



Quelques objectifs de coaching :

Concilier ses obligations professionnelles et personnelles.

Exercer ses responsabilités avec plus d'efficacité.

Animer son équipe avec le maximum d'efficacité et d'enthousiasme.

Faire face à des évolutions plus ou moins importantes de son environnement.

Rétablir une situation managériale difficile.

Identifier ses enjeux et être performant plus rapidement dans sa prise en main d'un nouveau poste.



3) COACHING SCOLAIRE, D'ÉTUDIANTS

Indiqué pour le manque de confiance en soi, de stress avant les examens, de démotivation...



4) COACHING DEMANDEURS D'EMPLOI

Pour redynamiser sa carrière, retrouver du sens au travail, rebondir...



5) FORMATIONS PROPOSÉES

Écologie humaine

Mieux se connaître et mieux communiquer avec son entourage

Gestion du stress et du temps

Confiance en soi

Management des ressources humaines

Efficacités personnelle et professionnelle

L'écoute

L'accueil en entreprise

Équilibre vie privée, vie professionnelle

Se préparer à la retraite

Ennéagramme



MON PARCOURS

J'ai passé 25 années très riches à des postes de responsabilités en entreprises où j'ai pu mesurer l'impact et l'enjeu des conditions de vie et de travail sur la santé, sur le bien-être et l'efficacité des salariés, sur les liens étroits entre la vie privée et la vie professionnelle, ainsi que sur les résultats chez les humains et les organisations de différents types de management.

J'ai créé le cabinet Jean Nadé en 2007.



DIPLÔMES ET CERTIFICATIONS

Certifié Coach de vie personnelle et de vie professionnelle

Diplômé Praticien énergéticien dans la relation d'aide et du mieux-être

Formateur (formation de formateur effectuée)



J'accompagne et permets à mes clients que ce soit des ados, des étudiants, des adultes, des séniors ou des dirigeants, managers, équipes ou organisations, de révéler et d'utiliser leurs potentiels afin d'atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés, en associant accompagnement au changement Coaching, Conseils et Formation.



Mes compétences :

Ennéagramme

Coaching

Formation

Communication interpersonnelle

Prévention du stress

Remise en forme

Management

Accompagnement au changement

Psychologie essentielle

Confiance en soi

Techniques d'écoute

Gestion du stress et des émotions

EFT