Sonia FAGOT

Je suis actuellement à la recherche d'un poste dans lequel je pourrai déployer mon savoir-faire commercial en Alsace, de prèférence en BtoB et en cycle long, et si possible avec des responsabilités managériales.



Mon parcours riche et diversifié, tant au niveau des secteurs d'activités que des profils de postes, a toujours été guidé par des rencontres humaines et/ou par ma sensibilité au produit/service concerné. J'aime les défis, et me sens aujourd'hui impatiente de me lancer dans une nouvelle aventure !



Mes compétences :

Organisation d'évènements

Gestion de projet

Prospection commerciale

Management

Service client

Développement commercial

Sens du contact