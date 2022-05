Sonia BAKO

Formation à la faculté des sciences de la santé de Niamey (UAMD)



Enseignante vacataire dans une école de santé publique à Zinder et à Niamey((ENSP)



De 2005 à 2010: résidente à la maternité Issaka Gazoby de Ny pour le DES en gynecologie et en obstétrique.

la quatrième année s'est déroulée en Tunisie au CMNT LA RABTA ,

et à L'hopital Charle Nicole.



mémoire de fin d'étude " l'infertilité féminine à la maternité Issaka Gazobi" une étude retrospective à propos de 164 cas.



fin du DES ( 2010).

Travaille à la Maternité Issaka Gazobi de Niamey



Mes compétences :

Enseignement