Laurent Martinet

Je suis certifié en Gestalt-Thérapie* (École Parisienne de Gestalt, reconnue par l'Etat, agréée par la Fédération Française de Psychothérapie et de Psychanalyse et la European Association for Gestalt Therapy) ainsi qu'en Art-Thérapie (ARTEC). Je propose un accompagnement humaniste : sécurisante et contenante, ma pratique prône le respect et l'écoute bienveillante de chacun, et prend ses racines dans le potentiel créatif et vital de chaque personne.



Je reçois depuis plusieurs années en libéral et exerce également en service hospitalier de psychiatrie. J'anime également des sessions de coaching et de formation (gestion du stress, confiance en soi, risques psycho-sociaux ...) en entreprise ou à mon cabinet.



Mon but est de vous permettre d'avoir une meilleure conscience de vous-même, et notamment des comportements répétitifs générateurs de souffrance. Je prends en compte la personne humaine dans toutes ses dimensions: sensorielle, émotionnelle, intellectuelle, sociale, ... sensible à l'expression verbale et non verbale , en position d'écoute interactive.



Ensemble, nous identifions les solutions qui vous permettront d'accéder au mieux-être.



J'accompagne les problématiques de:



souffrance au travail

harcèlement

burn-out, épuisement au travail

difficultés relationnelles et existentielles

anxiété

stress

phobies

TOC

troubles de l'attachement, de la séparation

troubles de la conduite alimentaire

changements de vie

deuil

solitude

...

Que votre demande soit une thérapie brève, de soutien, ou une recherche existentielle, je vous reçois sur rendez-vous à mon cabinet de Blois. Je suis supervisé par un professionnel agréé, m'engage à respecter le code de déontologie des psycho-praticiens gestaltistes et suis indépendant de toute démarche religieuse ou sectaire.N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples renseignements, le premier rendez-vous étant sans engagement. Je serai un thérapeute engagé à vos côtés sur le chemin de votre mieux-être.



* N.B : la Gestalt-thérapie, dont le nom ne vous est peut-être pas si familier, est pourtant la deuxième approche psychothérapeutique la plus pratiquée dans le monde occidental. Elle a été développée aux Etats-Unis dans l'après-guerre pour prendre son essor en Europe dans les années 70/80. "gestalt" signifie "forme" , en Gestalt-thérapie nous tentons de donner une forme, un sens au processus relationnel de la personne avec son environnement conjugal, familial, social, professionnel... afin qu'elle puisse ajuster son "être au monde" de la façon la plus adéquate et bénéfique pour elle.



Laurent Martinet

0612822571







