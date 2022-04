En presque 30 ans de carrière dans le commerce de fournitures industrielles, j’ai accumulé une expérience riche dans la relation client.



Dernièrement j’ai souhaité donner un nouvel élan à ma carrière en me dirigeant vers les métiers de la formation, ce sont des domaines qui m’ont toujours attirés.

Je considère la formation comme faisant partie intégrante d’un parcours professionnel.



J’ai préparé et obtenu le titre de « Formateur Professionnel d’Adultes » lors d’un Congé Individuel de Formation de 7 mois.

« Préparer et animer des actions de formation » ainsi que « Contribuer à l’élaboration de dispositifs et accompagner des parcours de formation » sont des domaines où j’ai maintenant des connaissances solides.



Depuis 2010, Formatic Centre m’a fait confiance pour prendre la responsabilité de son agence Orléanaise. Cette mission me permet de mettre mes compétences commerciales et ma connaissance du milieu de la formation au service de la clientèle régionale.

Formatic Centre est intégré au réseau Aginius qui couvre la France avec ses 40 centres de formation dans une centaine de villes.

Un catalogue complet de formations aussi bien dans les domaines de l’informatique que dans celui des « Ressources Humaines » fait de Formatic Centre un acteur sérieux de la formation professionnelle régionale.



Etre à votre écoute, être réactif, proposer des services de qualité, voila des caractéristiques que l’on attend d’un centre de formation performant.

Beaucoup nous font confiance, n’hésitez pas à me contacter.



Alain Dauteau

02 38 73 44 41

alain.dauteau@formatic.fr

www.formatic.fr



