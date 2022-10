Laurent MASSON

Chef de projets logiciel depuis 4 ans, dans le "Management" depuis 6 ans et dans l'informatique embarquée depuis 12 ans, je suis passionné par le défi que représente un nouveau projet, et le plaisir associé à son succès.



Mesurer l’avancement, les risques, anticiper les problèmes, trouver des solutions pour un projet réussi.

Etre au contact des ingénieurs, apprendre et comprendre les relations humaines pour travailler avec une équipe épanouie et performante.

Mais aussi négocier et obtenir la satisfaction du client et de la direction.

Tous ces éléments sont les moteurs qui me font avancer dans ce métier passion.



Mon objectif : donner le meilleur de moi-même pour obtenir les meilleurs résultats possibles.



Mes compétences :

Linux

Programmable Interrupt Controler (PIC)

Microsoft Windows

C++

C Programming Language

Tcl/Tk

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Project

Microsoft Excel

Lynx

Buses

Wi-Fi

Visual Basic

VME

UNIX

UML/OMT

UDP

TCP/IP

SunOS

SQL

RTOS LynxOS

Personal Home Page

PSPICE

PC Hardware

Outils Management

Motif

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows 7

Microsoft Visual Studio

Microsoft Visio

Microsoft PowerPoint

Microsoft Foundation Classes

Microsoft Fondation Classes

Microsoft Access

Lean Management

KDevelop

JavaScript

Java

HTML

Eclispe

DVB

CGI Web Development

Borland JBuilder

Assembler

Advanced RISC Machine (ARM)

ARP

API