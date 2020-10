Laurent MAZURÉ

Manager d'équipes de développement logiciel avec une solide expérience technique et un fort intérêt pour les améliorations technologiques / outils / processus.

Je souhaite proposer un produit répondant aux besoins des utilisateurs avec un niveau de qualité élevé.



Mes compétences :

Gestion de projet

Architecture logicielle

Méthode agile

Six Sigma

Imagerie médicale / Radiologie / DICOM

Essais cliniques

Java

C# / .NET

C / C++

JavaScript

Python

HTML / CSS