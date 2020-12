Professionnel et expert de la vente affichant de très bons résultats dans le secteur de la décoration, de la vente aux particuliers et aux entreprises



Communicateur dynamique dépassant régulièrement les objectifs et les attentes de l'entreprise



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Esprit d'équipe

Communication orale

Microsoft Excel

Dynamique

Adaptabilité