Laurent MONTOYA

LeCollagiste Artiste plasticien audiovisuel, producteur de ses images. Il établit et développe son univers graphique pour créer une atmosphère propice à lécoute ; mixe des images avec un montage esthétique, jouant sur la sensation et jonglant sur le rythme, la forme, la couleur. Cherchant linteractivité entre le visuel et la prestation des autres artistes. LeCollagiste était ambassadeur officiel, consultant technique et artistique a la conception de contrôleur MIDI pour Codanova, beta testeur hardware software, administrateur technique du forum VJFrance.com, administrateur blogmaster des blogs VJFrance.com, administrateur et modérateur du forum VMX.fr, vice président de lassociation Les Réseaux de la Créations, concepteur et rédacteur du webmag sur la culture du VJing LeCollagiste VJ, concepteur de lagrégateur VJing Collanews et du moteur de recherche Search Vjing, veille informative et technologique, formateur, curateur, réalisateur, producteur, animateur 3D, collagiste et veejay.





Spécialités : Webdesigner, Blogmaster, infographiste, motion designer, réalisateur, producteur, formateur, video mappeur et VJ



Mes compétences :

Formateur

Réalisateur

Producteur de contenus rich media

Artiste

Consultant Videomapping

Direction artistique