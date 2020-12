Laurent MULLER

Entrepreneur avant tout. Désireux d'être utile à la société,je ne peux concevoir un projet sans qu'il puisse avoir un contenu humaniste.



C'est pour cette raison que j'ai créé la société Restenvie (http://www.restenvie.com). La société vend des défibrillateurs, des formations aux premiers secours, condition indispensable pour savoir réagir en cas de drame et pour pouvoir se donner toutes les chances de sauver des vies...



Au delà de la formation, nous mettons tout en oeuvre pour faciliter l'accès au défibrillateur et aidons nos clients à communiquer sur sa présence au sein d'un établissement. Notre système de panneaux dotés de flashcodes permettant l'accès au défibrillateurs est conçu pour que l'information circule au maximum. Tous nos défibrillateurs sont enregistrés auprès des urgences afin de faciliter l'accès et de gagner de précieuses secondes.



A voir nos concurrents, nous avons une, si ce n'est la meilleure offre du marché.



Mes compétences :

Secourisme

Ouverture aux autres

Santé

Entreprenariat