Laurent NOWE

2018 : RESPONSABLE de lignes - Kéolis Cars de Bordeaux : Former, encadrer et suivre les conducteurs,

Relation avec la clientèle et les différents prestataires

Mise en oeuvre des moyens pour le bon fonctionnement des services de transport



2007 : CONSEILLER EN RECRUTEMENT du Loiret puis de la Gironde : renseigner, conseiller, orienter et suivre les candidats

Analyser les tests et évaluations, orienter et aider à la décision de recrutement



2006 : CHEF DE COMMANDEMENT ET DE LOGISTIQUE :Organisation de l'activité d'une équipe de 80 à 100 personnes pour las actions administratives du commandement et de la Logistique (matériel et alimentaire)



1999 : CHEF DE PELOTON ET D'INSTRUCTION : Organisation d'entraînements, de formation et de contrôle, suivi de l'entretien des matériels visant à accomplir les missions de la Direction

Plan d'action avec les services et échanges sur les moyens et sur les besoins.



1989 : SUBORDONNE PUIS ADJOINT CHEF DE PELOTON : participer à la formation et entraînement des personnels et l'entretien des matériels



1987 : MONITEUR A L'INSTRUCTION des jeunes incorporés (formation militaire et de conduite MOTO / VL / PL)