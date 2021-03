Laurent PALARIC

Je suis entré dans l'ESN Logica (ex-Unilog) en 2006 puis dans l'ESN Atos en 2011.

Au sein de ces deux entreprises, j'ai su évoluer rapidement sur des projets et TMA à fortes valeurs ajoutées afin d'acquérir une expérience de plus de 14 ans sur différents domaines et technologies.



J'ai commencé en tant qu'ingénieur en technologie de linformation, pour progresser vers un poste d'ingénieur analyste puis Chef de projet/Business Analyst et actuellement Directeur de projets/Service Delivery Manager sur des TMA pour de grands groupes (CARREFOUR, EDF, RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI).



Ce poste me permet de piloter avec efficacité les projets, garantir le respect des engagements de services de tous les acteurs du projet, les enveloppes financières des prestations et la bonne marche opérationnelle en France et à l'étranger (Inde).



Disponible et à l'écoute, j'aime le contact du client et de ses équipes.



Mes compétences :

Gestion de projets

Pilotage et management d'équipes

Essbase

Oracle

Unix

Informatique Décisionnel BI

Offshoring

AGILE - Product Owner