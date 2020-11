Laurent PARMENTIER

- Conseil opérationnel (optimisation de process, développement de produits)

- Audits, états des lieux, plans d'actions, études de faisabilité et de flux

- Management de projets industriels (qualité, coûts, délais, performances, ressources, configuration)

- Ingénierie bâtiment et process (travaux neufs, revamping de lignes de production)

- Gestion de la fin d'affaires (DGD, DIUO, DOE)

- Rédaction de plans directeurs, SBU, APS, APD, CDC (projet, fonctionnel), CCTP, DCE

- Appels d'offres, choix des sous-traitants, suivi de la construction

- Réceptions en usine (FAT) et sur site (SAT)

- Assistance aux essais et à la mise en production (commissioning), change control

- Préparation et coordination de chantier (plans de prévention, hygiène, sécurité, environnement)

- Qualification (équipements, HVAC, locaux, utilités) : VMP, DQ, IQ, OQ, PQ

- Validation (procédés, nettoyage, stérilisation, systèmes informatisés et automatisés, produits)

- Analyses fonctionnelles, de criticité et de risques

- Gestion du risque qualité (ICH Q9, FMECA, HACCP)

- Mise en place de Systèmes Qualité Pharmaceutiques

- Préparation et assistance lors des inspections réglementaires

- Aide à la réalisation de dossiers de demande d'AMM, BLA, NDA, ANDA

- BPF, Eu GMP, US cGMP 21 CFR part 210-211-11-207-201-820

- GAMP 5

- ICH Q7-Q8-Q9-Q10

- ANSM - EMA - FDA

- ISO 9001-14001-14644-13485

- BS OHSAS 18001



- Production d'injectables en milieu aseptique

- Autoclaves, purification, lyophilisation

- Mirage automatique (SEIDENADER, BREVETTI)

- Compression

- Conditionnement primaire et secondaire

- Pack Office

- Microsoft Project

- SAP

- SCADA

- AutoCAD

- Lotus Notes



Mes compétences :

Agroalimentaire

AMM

AMOA

AMOE

APD

Appels d offres

APS

Audit

AutoCAD

BPF

CGMP

Conformité

Conformité réglementaire

Conseil

Coordination

Cosmétique

DAO

Energie

Environnement

FAT

FDA

GMP

HVAC

Hygiène

ICH

Ingénierie

Management

Microsoft Project

Nettoyage

Nucléaire

Pharmacie

Plan directeur

Prévention

Process

Production

Qualification

Qua