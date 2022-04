Christophe CHARDONNET

J'ai plus de 20 ans d’expériences en Gestion de Projet, Développement Web et Consulting en Transformation Numérique tout secteur (public et privé).



Mes compétences :

Web

Stratégie digitale

Gestion de projet

Logiciel CRM

Développement informatique

Innovation

Architecture SI

Java Platform

PRINCE 2

Gestion de la relation client

Microsoft Excel

Microsoft Office

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

eCRM