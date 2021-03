Laurent PAUPARDIN

Développeur du chiffres d'affaires par l'exploitation des données clients, je bénéficie de 12 ans d’expérience en e-commerce et distribution physique. Doté d'un profil polyvalent en CRM, connaissance client et marketing opérationnel, j'ai la capacité à faire le lien entre l'analyse stratégique et les recommandations opérationnelles. Mon goût pour le concret et mon sens client me permettent de dégager rapidement des pistes d'actions, afin de développer le chiffre d'affaires de manière rentable.



Mon cœur de compétences :

* Marketing stratégique – Analyse de marchés e-commerce et distribution physique

* Conseil en marketing relationnel et fidélisation – CRM / PRM / E-mailing

* Conception et mise en œuvre de plans marketing ciblés

* Encadrement et formation



Mes compétences :

Distribution

Marketing

E-commerce

Neolane

Email marketing

Marketing relationnel

Emailing

Gestion de projet

Gestion de la relation client

Marketing direct

Marketing stratégique