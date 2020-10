Laurent PHILIPPE

Je suis Laurent, graphiste / directeur artistique, consultant indépendant depuis 2004, basé sur Nantes, polyvalent et autonome maîtrisant les outils (Adobe Creative Suite / Logiciel e-learning / Animation) et les différentes étapes de la réalisation des supports de communication (catalogues, brochures, identités visuelles, modules pédagogiques, évènements, etc.) ainsi que leur suivi avec les différents prestataires et collaborateurs impliqués.



Accompagner une structure qui souhaite développer sa visibilité, relever de nouveaux challenges et faire des rencontres professionnelles enrichissantes, représente pour moi des objectifs très motivants… et passionnants.



Contactez-moi pour échanger sur vos attentes, me soumettre un projet ou une collaboration, obtenir un devis ou un rendez-vous.



A bientôt.





Membre de l’Association Avarap depuis 2011



Mes compétences :

Technique photo

Bureautique

Pilotage projet édition

Outil pédagogique : Adobe Captivate

Animation : Adobe After Effects

Outils : Adobe InDesign, Photoshop, Illustrator…

Design graphique

Connaissance chaîne graphique

Direction artistique

Responsable studio

Automatisation : base connaissance EasyCatalog