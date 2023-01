Laurent PLACÉ

Technicien formé à l’Ecole Boulle et responsable de projets dans le secteur de l’échafaudage scénique, j'ai été confronté, lors de commissions de sécurité, à des remarques concernant la fiabilité des cales.

Constatant qu'il n’existe aucune réglementation ou norme sur le calage des structures porteuses tels que les échafaudages, les tribunes, l’habitation mobile, mais seulement des préconisations du Syndicat français de l’échafaudage, du coffrage et de l’étaiement ,et la Fédération Française des Industries du Sport et des Loisirs, j'ai donc lancé un projet de cales en plastique recyclé et recyclable susceptibles de répondre aux attentes de ces commissions et des utilisateurs.

Un brevet daté de 2006 a été déposé à l’INPI et un Brevet Européen EOB en 2007.