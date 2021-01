Laurent POILVERT

Doté dune solide expérience professionnelle en imagerie médicale, curieux et voulant apporter plus de valeur ajoutée à la prise en charge des patients, je termine actuellement une formation dingénieur en technologie de linformation en santé à lécole Télécom Physique Strasbourg.



Je serai diplômé à lhorizon juin 2021.



Mes points forts sont :

- la gestion de projet

- de solides connaissances et expériences en PACS, DICOM, RIS et tous les systèmes dinformation hospitaliers en général

- une culture d'ingénieur problem solver, axée sur le service rendu aux utilisateurs

- d'importantes connaissances métiers en lien avec les établissements de soins et la santé en général, acquises tout au long de mon parcours professionnel