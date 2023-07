Laurent PRIOLLAUD

Issu d'une formation des métier d'arts en ébénisterie, c'est à l'établi où mes premières rencontres avec la création se sont faites.

Etudiant les techniques artisanales de fabrications et de conceptions, mes premiers pas avec le mobilier, se sont fait dans un univers tactile et sensoriel. Cherchant constamment à évoluer, j'ai choisi de poursuivre mes études en Architecture intérieure et Design d'environnement à Lisaa Rennes, afin d'élargir mon regard.



Lors de mes différents emplois dans ces domaines, j'ai pu acquérir une précieuse maturité qui me donne une autonomie dans la gestion de projets ainsi que des aptitudes à travailler en équipe. Ces expériences mon également permis d'explorer différents milieux comme la fabrication de mobilier pour l'aménagement de yacht de luxe; l'agencement d'espaces privé et public pour le salon VIP des Emirs Arabes à Roissy et le musée privé de Monsieur Uderzo; l'aménagement d'appartement haut de gamme sur Paris; la recherche et le développement de mobilier en design, sans oublier le dessin et la conception de bâtiments public et privé en agence d'architecture.



Aujourd'hui, lexigence et la qualité requise dans les métiers de la création, suscite mon plus grand intérêt. C'est la raison pour laquelle j'ai créer mon agence, afin d'écrire de nouvelles histoires architecturales.