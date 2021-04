Laurent RASCALOU

Responsable pédagogique et formateur depuis plus de 20 ans, j’organise l’activité d’un centre de formation professionnelle. Je développe et mets en œuvre de nouveaux programmes de formation en fonction des besoins et des spécificités, j’assure le recrutement et je coordonne une équipe de formateurs.

J’anime des sessions de formation auprès de demandeurs d’emploi, de salariés et d’étudiants dans les domaines de la comptabilité, la gestion et les logiciels métiers notamment SAGE LIGNE 100 et EXCEL.





Mes compétences :

Ingénierie pédagogique et de formation

Comptabilité et Controle de Gestion

Formation diplomante et qualifiante

Conseil

Sage ligne 100, Microsoft Excel

Management

Communication