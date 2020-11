En disponibilité immédiate pour un poste de Directeur des Systèmes d'Information - DSI / CIO autour de Lyon chez un client final. 06 52 00 25 76 / laurent.reymond@free.fr



J'interviens en transformation digitale, gouvernance, organisation, management d'équipes, suivi budgétaire, process fonctionnel, technique, conduite du changement et évolution, globalement dans le pilotage, l'organisation et la gestion complète d'une DSI.



Fonctionnelles : Numérique / Digital ; E-Business ; Business Intelligence / Reporting, Ventes ; Supply Chain ; Logistique ; Achat / Négoce ; Finance ; Production ; Marketing ; Qualité ; EDI



Secteurs : Distribution / Retail ; Industrie ; Agroalimentaire ; Equipementier automobile



Missions :

Pilotage du Système d'Information et de l'Informatique : Comité de direction, gouvernance, management déquipes internes et externes, garantir modernité, performance, simplicité, fiabilité, définition et suivi budget, contrats SLA, maîtrise des coûts, reporting

Alignement métier / SI & IT : définir les besoins métiers et processus avec les directions et filiales, hiérarchiser les priorités, urbaniser le SI, effectuer la veille technologique, définir les évolutions du SI, transformation digitale

Conduite de projets : gestion de portefeuille de projets et de programmes, porter et mener les différents projets SI, de leur définition et conception à leur mise en place et appropriation par les utilisateurs, AMOA, MOE

Réalisation : pilotage, conception, contrôle des données, tests unitaires, assistance à la recette, mise en production, exploitation fonctionnelle et technique

Conduite du changement : consulting, formation, transfert de compétences, plan de communication

Production IT et évolution des infrastructures : garantir la disponibilité des applications, sécuriser et pérenniser les infrastructures informatiques et numériques, gérer les actifs (parc informatique, serveurs, réseaux, routeurs/switchs)

Support utilisateurs : garantir la qualité de service