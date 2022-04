Clotilde DELAPLACE

Avec une expérience de cinq ans dans les achats j'ai pu développer un savoir faire et des connaissances qui me permettent de répondre au mieux aux besoins des clients internes tout en maîtrisant les aspects économiques et financiers.



Mes expériences d'acheteur production et services généraux m'ont permis d'appréhender un environnement inconnu et de mettre à profit ma curiosité et mon sens de l'analyse.



Dynamique, motivée, curieuse, rigoureuse, je souhaite mettre à profit mes compétences au sein d'une entreprise industrielle.



Mes compétences :

Achats

Négociation

Dynamique

Sourcing

Rigueur

Détermination

Communication

Organisation

Analyse financière