Laurent RIMET

Leader dans le monde de l'événementiel, mon groupe me permet jour après jour de concevoir, organiser et maitriser techniquement des événements prestigieux et de grande qualité.

Relever ces défis demande un engagement de chaque instant, mais quelle satisfaction de mener à bien ces projets en équipe, chaque jour, toujours en repoussant les limites et les contraintes de temps, de budget, pour n'en garder que l'essentiel : un événement de qualité aux yeux d'un client satisfait et d'un public conquis.



Mes compétences :

Architecture

Chargé d'affaire

Chef de projet

Chiffrage

Evénementiel

Expositions

Métré

Métreur

Recherche

Recherche et Développement