Laurent RIVOIRE

Je possède une excellente connaissance des méthodes de distribution/vente/promotion et parfaitement rompu aux techniques de vente et marketing. Organisé et pourvu de capacités d'analyse et de synthèse pour piloter des projets commerciaux, planifier des plans d'action, identifier et formaliser les grands axes stratégiques du développement Commercial. Gestionnaire, je sais prendre en main la réalisation d’un budget et de favoriser le dialogue avec la direction financière. Doté de solides capacités relationnelles, en interne je sais fédérer mes équipes commerciales et sait convaincre la direction générale sur ses choix stratégiques.

Mes compétences managériales me permettent de fédérer une équipe à un projet collectif de réussite, de favoriser la montée en compétence des collaborateurs et de garantir des objectifs.

En externe, je valorise l'offre de l'entreprise auprès des clients, qui peuvent être de haut niveau, et j’utilise mon charisme pour donner une image positive de l’entreprise.

Enfin, la pratique de l’anglais me permette d’avoir une aisance en déplacement à l’étranger.



Mes compétences :

Prospection commerciale

Développement commercial

Evénementiels et salons

Gestion de la relation client

Vente B2B

Management commercial

Coordination de projets

Gestion de projet

Entrepreneuriat

Domotique

Prescription

Traduction médicale

Réseaux d'entreprises

Invitation to Tender

IDEE Financial Software

Windev

Logiciel CRM

Recrutement

Gestion grands comptes

Business planning

Management