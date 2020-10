Laurent SAVARY

Présent depuis 1998 auprès des entreprises et administrations en Bretagne, j'apporte mon appui aux ressortissants de la gendarmerie nationale dans leur projet de reconversion professionnelle (plus de 900 démarches annuelles réalisées à leur profit).



Par l'animation de mon réseau et développé régulièrement dans le cadre d'une prospection ciblée, je peux être en mesure de pouvoir m'appuyer sur près d'un millier de contacts réels auprès de tous les secteurs d'activités et sur l'ensemble des 30 bassins d'emplois de Bretagne.