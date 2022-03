Laurent SPECIALGRAPH

SpecialGraph



Bonjour à Tous! Bienvenue dans le cercle SpecialGraph !! N'hésitez pas à poser vos questions, à nous appeler pour des précisions concernant votre projet, nous sommes tout ouïs !!.. ou même pour un simple conseil. Veuillez aussi noter que nous nous déplaçons, ce, pour un travail de proximité, car certaines personnes qui ne maîtrisent pas toutes les ficelles de la communication sur internet, ont besoin de l'utiliser pour leur nouvelle entreprise et de créer un site. SpecialGraph peut prendre la conception et réaliser votre site.. Au besoin d'un RDV physique, nous pouvons en convenir sur tout le secteur Midi-Pyrénées, TARN AVEYRON mais aussi au PAYS BASQUE ou nous avons une annexe zone industrielle de BAYONNE où nous avons déjà collaboré avec plusieurs entreprises (Visio+) BIARRITZ, LES LANDES, CAPBRETON etc. . Nous pouvons nous rencontrer. Nous sommes là pour comprendre votre projet et vous aider à le réaliser à travers des réalisations qui vous conviennent, nous valoriserons votre produit ou vos actions. Nous travaillons avec vous, avec vos idées, vos besoins, vos impératifs ; c'est ainsi dans le respect de vos désirs et de vos exigences que nous réalisons votre support de communication à votre image ;; L'équipe SpecialGraph vous remercie pour votre attention. Bonne journée à tous. Laurent M.R



Mes compétences :

Montage

Adobe After Effects

Audiovisuel

Adobe Photoshop

Photographie

Marketing