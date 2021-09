Laurent THIBERT

Ingénieur en systèmes électroniques embarqués, avec une carrière résolument tournée vers le secteur ferroviaire, j‘ai développé mon expertise en signalisation ferroviaire (signalisation française, anglaise et espagnole) pour les lignes à grande vitesse, le chemin de fer conventionnel et le métro.



Mes compétences techniques :

- ERTMS/ETCS

- EuroKVB

- RBC

- CBTC

- Urbalis 400

- TVM 430

- TVM 300

- Circuits de voie UM, FS3000, CVCM

- Sécurité intrinsèque

- Logiciels : DOORS, RAM Commander, MS Project, Dimensions RM, Mercurial, SVN, ClearQuest, PSpice

- Langages C, C++ et VBA

- Normes EN 50126, 50128, 50129, 50159, UTE C 80-810, CEI 61508, 62290

- Yellow Book (Engineering Safety Management)



Mes compétences en sûreté de fonctionnement :

- plan sécurité

- analyse préliminaire des risques

- HAZID/HAZOP

- AMDEC

- SIL Allocation

- arbre de défaillances

- graphe de Markov

- AEEL

- audit de code source

- bloc diagramme de fiabilité

- calcul de fiabilité prévisionnelle

- DRACAS

- retour d'expérience en fiabilité

- dossier de sécurité



Mes compétences :

Electronique analogique

Conduite de projet

Automatismes industriels

Fiabilité

Traitement du Signal

Animation d'équipe

Analyse fonctionnelle