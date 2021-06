Laurent VERDOUX

« La réussite appartient à tout le monde. C’est au travail d’équipe qu’en revient le mérite. » Franck Piccard

Ingénieur confirmé du Génie Industriel, dans le cadre de mes fonctions et responsabilités professionnelles, mes directives sont :

• Enrichir et transmettre mon patrimoine de connaissances afin de contribuer au meilleur développement humain, créer du contact et permettre de consolider une organisation.

• Faire appliquer les démarches d’amélioration continue, visant à faire évoluer et optimiser les processus, les moyens ainsi que les flux d’informations tout en répondant aux exigences environnementales.

• Etre gestionnaire tout en maintenant un degré élevé d’innovation, de réactivité et de bon sens permettant de décrocher de nouveaux marchés.



Mes compétences :

Électrotechnique

Développement produit

Manufacturing

Management de la qualité

Energies renouvelables

Amélioration continue

Gestion de projet

Conception mécanique

Ingénierie des procédés industriels

Gestion de la production

Bétons techniques