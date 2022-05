Lauriane BENOITON

Actuellement chargée de projets qualité et diplômée de l'ESIR (Ecole Supérieure d'Ingénieurs de Rennes), école d'ingénieur généraliste en spécialité matériaux, je suis en recherche active d'un emploi en tant qu'ingénieure qualité. Au cours de mes expériences professionnelles, j'ai pu gérer simultanément plusieurs activités et travailler en réelle autonomie. J'ai également pu monter en compétence en gestion de projet à travers des sujets diversifiés sur lesquels j'ai été force de proposition. Mon dynamisme, ma persévérance et mon sens des relations humaines font de moi une collaboratrice sérieuse.



Mes compétences :

Matériaux

Gestion de projet

Physique

Chimie

Innovation management

Microsoft Office

SAP

Verre

Qualité

Cosmétique

Minitab

SAP OFFICE

Matlab

Lean management

Audit

Cuir