Lauriane BOUILLY LORANT

Avec une expérience de 5 ans dans le domaine de la maison individuelle et du prêt immobilier je me suis dotée des capacités nécessaires pour rechercher et présenter la meilleure solution financière à nos clients et gérer leur dossier du début à la fin.

J'ai un excellent sens du relationnel et des compétences commerciales et administratives diversifiées



Mes compétences :

Négociation commerciale

Analyse financière d'un dossier

Informatique