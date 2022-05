Lauriane BOULP

Suite à une formation d’Ingénierie en Eau et Environnement, j’ai intégré l’Agence de l’eau Adour Garonne en février 2009.

Depuis, j’ai développé des compétences dans l'élaboration et le pilotage de politiques publiques, la gestion de projet, dans l'appui technique en eau potable et en assainissement.

De plus, j'interviens en tant que professionnel à l'université dans le cadre de formation de niveau Licence professionnelle et Master II.



Mes compétences :

QGIS

POP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

MapInfo

Business Objects

ArcGIS > ArcView

Gestion budgétaire

Formation

Marchés publics

Animation de réunions

Gestion de projet