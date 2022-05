Lauriane BRUMT

Je suis actuellement à la recherche d'un contract d'apprentissage en Chimie pour 3 ans en école d'ingénieur au CESI à Angoulême.



Grâce à ma formation en IUT, je suis devenu méthodique, organisée et avec l’esprit d’équipe dû aux travaux pratiques. Je suis dynamique, autonome et j’ai le sens de l’écoute.



Je suis en mesure :

- D’utiliser les différentes méthodes d'analyse

- D’utiliser les appareils tel que : RMN, IR, CCM, HPLC, CPG, Titrateur automatique et aussi de créer des méthodes d’analyses

- De réaliser des réactions de synthèse pour des produits organiques et inorganiques

- D’utiliser des logiciels de chimie et de bureautique

- D’effectuer des distillations, extractions, recristallisation et le contrôle de processus automatisé





Mes compétences :

Visual Basic for Applications

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Titrateur automatique

HPLC