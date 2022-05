Lauriane CHASSIGNEUX

Bonjour, et bienvenue sur mon profil.



Voici un bref descriptif de mes capacités... et quelques références de mon entourage professionnel pour les compléter !



Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter, je reste à votre écoute.



- Communication interne/externe, produit, corporate, institutionnelle.



- Réseaux sociaux, médias, presse, événementiel et Incentive.



- Inbound Marketing, Marketing direct et opérationnel, web marketing.



- Suivi de production, de fabrication et maîtrise de la chaîne graphique.



- Recommandations stratégiques, plans d'actions, développement commercial, gestions de projets, élaboration budgétaire.



- Cibles B to B et B to C.



- Rédactionnel et relationnel.



- Ressources Humaines, recrutements, gestion administrative, sourcing et techniques d'approches directes



Mes compétences :

Communication

Dynamisme

Polyvalence

Professionnalisme

Relationnel

Ressources humaines

Stratégie de communication

Marketing direct

Marketing produit

Marketing

Communication événementielle

Evénementiel

Marketing stratégique

Marketing opérationnel