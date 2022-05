Lauriane CLODIC

J aime l organisation, le travail en équipe et les relations clients. Responsable technique, puis V&V Manager et maintenant chef de projet logicielle, je souhaiterais poursuivre ma carrière professionnelle du côté management de projet.



Mes connaissances techniques: Langage C, C++, JAVA, VB.NET, VBA, microprocesseur, OS temps réel, Linux embarqué, Labview, Visual C++, SCADE.



Utilisation de DOORS et SYNERGY. Connaissance de la DO 178 B. Je parle Anglais et un peu Espagnol. J'ai passé 3 mois à Los Angeles et 4 mois au Danemark.