Lauriane COUALLIER

J’ai orienté mes objectifs professionnels afin d’agir pour la protection des milieux aquatiques via une bonne gestion de l’hydraulique urbaine. Diplômée de l’ENSIL (École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Limoges), j’ai suivi un cursus autour de l’eau (traitement et réglementation), dans le souci d’harmoniser développement industriel et gestion durable de la ressource.



J’ai déjà eu l’opportunité de mettre en pratique mes acquis au travers de 3 expériences professionnelles :

- Missionnée par une usine de production d’eau potable municipale, j’ai mené l’étude de faisabilité de la mise en place d’une « filière boue ». En particulier, j’ai réalisé un état des lieux financier de leur absence de traitement de boues in-situ, puis j’ai proposé une solution technico-économiquement viable, après avoir fait l’état des lieux des différentes techniques de traitement, et pris contact avec des professionnels du domaine.

- J’ai travaillée au sein d’un bureau d’étude spécialisé en hydraulique urbaine et participé aux différentes études : de leur mise en place, à la proposition de solutions en passant par le dialogue avec les collectivités, l’étude de la législation et l’utilisation des différents logiciels de présentation. J’ai pu appréhender les difficultés liées à la gestion d’une étude.

- Enfin j’ai consolidé cet acquis au travers d’une mission d’optimisation de processus de traitement d’effluents industriels, au sein du service H.S.E. du leader mondial dans la conception de connecteurs pour cartes à puce (traitement de surface).



Actuellement je suis nouvellement en poste chez Suez, filiale SUEZ Mobile Units.

Je cherche reste à l'écoute d'opportunité dans le domaine du traitement des eaux. De préférence en région Rhône alpes.



Mes compétences :

Microsoft Excel

MapInfo

Autocad

ArcGIS

Canoë

Réponse aux appels d'offres

Traitement des eaux

Eau et assainissement

Gestion de projet

ROSA

Traitement d'eau mobile