Charles-Joseph BOIS

Ingénieur d'études spécialisé dans la gestion de l'eau

projet : https://drive.google.com/open?id=0B-MNV9bAGVxUNFRNbHF6LVQ3OTA

CV complet : https://drive.google.com/open?id=0B-MNV9bAGVxUREJVYUtQelhXV1k



Ingénieur spécialisé en assainissement et la gestion de l’eau de 3 ans d'expérience professionnelle en France et à l'international, je souhaite travailler comme chargé d'études sur des projets d'ingénierie en assainissement et plus largement de gestion de l'eau.

Centres d'intérêt majeurs :

- gestion qualitative : assainissement des effluents domestiques et industriels,

- gestion quantitative : eau résiduaires urbaines, eaux superficielles.

- thématiques connexes : valorisation énergétiques, "nouveaux polluants émergents", Reuse



Mon objectif à court terme :

- le pilotage de projets en France et à l'internal,

- Implication tant sur le volet Etudes que le volet Operationnel



Je suis disponible dès à présent pour discuter de toute opportunité sur ces thématiques.



Pour découvrir mon profil : https://drive.google.com/file/d/0B-MNV9bAGVxUV3RBbzJFc2JNSjg/view?usp=sharing









Mes compétences :

Traitement des eaux

Gestion de projet

Gestion de l'eau

Ingénierie

Développement local

Environnement

SIG

Internet