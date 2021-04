Laurène MOMON

Diplômée d'école d'Ingénieurs en Environnement et Géosciences, j'ai occupé pendant trois années, Ie poste de Chargée de projets dans la protection de la nature, la gestion des bassins versants et la gestion intégrée des ressources naturelles, dans les contextes de développement socio-économique et d'adaptation aux changements climatiques, en Afrique de l'Ouest, Centrale et de l'Est. Je fus ensuite basée en République Démocratique du Congo (Kisangani et Kalemie) pendant deux années supplémentaires, comme experte environnementaliste pour une assistance technique visant à mettre en oeuvre des mesures de protection environnementale et sociale pour lutter contre le braconnage et le trafic illégal de bois, et ainsi conserver le potentiel faunique des aires protégées du pays. J'ai récemment travaillé sur l'élaboration du Plan d'Actions prioritaire sur la durabilité et l'efficacité de la filière Bois-énergie au Burundi (programme SE4ALL) en partenariat avec l'ensemble des acteurs étatiques et du secteur public/privé concernés.

De part mon expérience et ma spécialisation supplémentaire en Ethologie, je poursuis mon engagement dans la conservation de la nature et de sa biodiversité (actuellement en appui technique dans la conservation du Parc national de Kahuzi-Biega, en Rép. Dém. du Congo), la protection de la faune, du bien-être animal et du développement local en collaboration avec les communautés impliquées.



Mes compétences techniques couvrent :

• Gestion technique, administrative, financière et suivi-évaluation de projets,

• Gestion des ressources naturelles, conservation de la biodiversité forestière, Etudes d’Impact Environnemental et Social, Plans de Gestion Environnementale et Sociale,

• Plan de développement locaux, études socio-économiques (enquêtes ménages), plan d’action de réinstallation et d’indemnisation des populations affectées,

• Ethologie et biologie animale : observation, suivi et analyses de comportements de faune sauvage, socialité et canaux de communication, bien-être et émotivité, cognition comparée, etc.,

• Ecotourisme et tourisme communautaire,

• Développement d’énergies renouvelables : biogaz, énergie solaire et hydraulique, etc.,

• Plan de communication, d’organisation et travail au sein d'équipes dans des contextes multiculturels.



Mes compétences :

Éthologie

Développement durable

Biodiversité

Ingénierie

Afrique

Gestion de projet

Environnement